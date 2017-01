A favor de pena para pegalones

Silvia Arbildo:

Silvia Arbildo dijo que muchos casos de violencia familiar llegan a ser archivados porque al final las autoridades no hacen nada y dejan que los agresores regresen a sus viviendas donde está una mujer traumada y asustada.

La Coordinadora de la Red de Prevención y Atención de la Violencia Contra la mujer, Silvia Arbildo Ruiz en entrevista para Pro & Contra manifestó que está a favor del Decreto Legislativo que eleva las penas por feminicidio, violencia familiar y de género.

Sin embargo, indicó que falta puntualizar bien las evaluaciones médicas que no califican el daño de los agresores en su real dimensión y que estos se aprovechan de esta falencia quedando libres la mayoría de las veces.

“Siempre cuando una mujer sufre agresiones de parte de su pareja o su ex las evaluaciones a las que ellas se someten no son las adecuadas porque cuando recién te ven casi moribunda te hacen caso, pero eso no debe ser así porque cada vez he acompañado a víctimas de violencia al médico legista y decían que tenían lesiones leves, no saben la rabia que sentía, la mujer estaba todo golpeada y con el rostro ensangrentado. Felizmente ahora se sancionará a los agresores que agreden a sus parejas, esto se debe respetar y hacer cumplir”, expresó Arbildo.

Además dijo que muchos funcionarios no conocen como tratar estos temas y que en esta sociedad aún se sigue viendo machistas.

