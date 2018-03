“94% de cáncer a la piel es por el sol”

El médico Percy Zamora Perea declaró:

¿Existe una política pública para combatir el cáncer a la piel en Iquitos?

Hace una década el cáncer de piel ocupaba el décimo lugar. Actualmente ocupa el 4 lugar después del cáncer de cuello uterino, gástrico y de mama. No existe nada de política en salud pública, no solo para el cáncer sino también de otras patologías.

¿Porque en otras ciudades como Arequipa ya se implementa políticas de combate al cáncer a la piel y en Loreto no?

Hay que reconocer que Arequipa y otras ciudades tienen una visión muy distinta en temas de salud pública y lo aplican en su comunidad. Los ciudadanos reciben información en todos los niveles, desde niños en los colegios. Nuestras autoridades y la población tienen que saber que el cáncer de piel ha aumentado y la prevención es muy importante.

¿Cómo se debe proteger la población del sol y cómo evitar problemas con la piel?

De todos los tipos de cáncer de piel casi el 94% es ocasionado por tomar sol

en forma indiscriminada. Hay que protegerse con ropa adecuada, puede ser manga larga, sombrero de ala ancha. La protección es de 9am a 4pm. Evitar, en ese horario, realizar actividades físicas en lugares que no tengan techos, y si trabajan en lugares expuestos al sol se recomienda protección. Los protectores cuestan mucho dinero para la mayoría de la población, nuestro sistema de salud tiene que ver la forma de abaratar precios o hacer protectores galénicos o magistrales, es decir realizado por nuestros propios químicos farmacéuticos, así se disminuiría los precios. Hay que hacer propagandas publicitarias en tv o radio educando a la población, que se proteja del sol, que se invierta más dinero en prevención y promoción de la salud.

¿Falta educación en todos los niveles?

Recuerdo que en una oportunidad se quiso hacer tipo Arequipa, dar normas a los estudiantes de colegios para que vistieran ropa adecuada para protegerse de la radiación UV. Pero creo que para implementar eso hay que educar primero a la gente y explicarle los motivos de la implementación del programa y las consecuencias nocivas de tomar sol indebidamente. No vaya a pasar como la implementación del uso del casco, se dio, se exige, pero la gente no tiene concientización porque debe usarlo, entonces no lo hace o lo hace mal, con cascos que no sirven, que no protegen nada, que lo usan solo para salvar la multa.

