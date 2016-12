7 situaciones que debes de vivir con tu pareja antes de decir “Te amo”

Aunque actualmente pareciera que el significado de la palabra “Te amo” se ha distorsionado y existen personas que no le dan la importancia adecuada, y lo dicen a diestra y siniestra, sin importar si en verdad lo sienten. Esta es una palabra con mucho peso, que no debe decirse a menos que en realidad se sienta y aunque cada persona ama de distinta manera y el tiempo no determina si se llega a amar a una persona o no, las experiencias y los sentimientos sí lo hacen.

Es por eso que a continuación te decimos 5 situaciones que debes vivir con tu pareja antes de decir “Te amo”:

Tener una discusión y arreglar las cosas

Para poder decir que amas a una persona, es necesario primero conocerla bien y saber que aún con sus defectos y los conflictos que se presenten en la relación seguirás deseando estar con ella.

Viajen juntos

La mejor manera de conocer a una persona es viajando con ella. Sólo de esta manera sabrás si realmente son compatibles y podrías entablar una relación a largo plazo con ella.

Tengan conversaciones profundas

Hablar con él de temas que no hablarías con nadie más, conocer su ideología, su historia, saber cómo piensa, cuáles son sus expectativas, sus sueños, su manera de ver la vida, es fundamental para conocer a tu pareja y para que una relación funcione. De lo contrario es imposible creer que se conoce a esa persona y ver un futuro a su lado.

Confíen en el otro

La confianza es fundamental para que una relación funcione. Confiar en tu pareja, saber que nunca te fallaría, que nunca te lastimaría o te haría daño, es fundamental para poder amar a alguien.

Apoyarse en momentos difíciles

La verdadera esencia de las personas sale a la luz en los peores momentos. Y sólo cuando tú y tu pareja se apoyen y sepan que estarán el uno para el otro siempre, sin importar lo que pase, sólo en ese momento podrás decir que se aman.

Despertar juntos

Despertar juntos, que te vea recién levantada, despeinada, sin bañar y con baba en la cara y que aun así le sigas pareciendo la mujer más hermosa del mundo y él a ti. Eso es señal de que se conocen tal cómo son y aun así se aman.

Conozcan a las personas que son importantes para cada uno

Conoce a su familia, a su círculo de amigos más cercano, a todas las personas que son importantes para él. Si lo amas deberás acercarte también a su mundo, para poder formar parte de él.

(Visited 19 times, 19 visits today)