5 Remedios caseros para tratar la gripe en los niños

No hay nada más doloroso que ver a nuestros hijos con resfriado, si para un adulto es un tormento, para un niño sobrellevar la enfermedad es aún peor. Aunque sientas nervios al ver que tu hijo no puede respirar bien, es muy importante que no lo mediques, salvo que el pediatra así lo indique. Por otro lado existen remedios caseros que te serán de mucha ayuda para que puedas tratar la gripe de tu hijo. No te pierdas la siguiente información.

5 remedios caseros para tratar la gripe en niños:

Reposar en casa (puede ser en cama). Tomar líquidos en abundancia. Comprar o preparar solución salina (1/4 de cucharadita de sal a 2 tazas de agua). Se puede usar como gotas nasales para fluidificar la secreción o como gargarismos tibios en niños mayores para disminuir el dolor faríngeo (de garganta). No deben usarse gotas de manzanilla para la nariz, menos en niños pequeños. La manzanilla es efectiva pero irrita mucho y causa hipersecreción de rebote. En niños mayores de 1 año se puede usar miel con limón para disminuir la tos y dolor de garganta. Se pueden usar humidificadores que fluidifican la secreción y mejoran la tos y el dolor de garganta.

