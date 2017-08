5 cosas que nunca debes hacer en tu clase de yoga

Si por fin te decidiste a practicar yoga y ya estás comenzando a ir a tus primeras clases, ahora asegúrate de ser constante y comprometerte con esta disciplina, que como cualquier otra, requiere de dedicación y constancia. Así como te de no hacer ninguna de las acciones que te presentamos a continuación, ya que éstas podrían dañar tu imagen frente a la clase o bien perjudicar tu trabajo o el de los demás.

Llegar tarde

La impuntualidad es uno de los peores hábitos, y puede perjudicarnos en cualquier ámbito de nuestra vida, pero en tu clase de yoga, definitivamente puede ser muy molesto que llegues tarde, ya que esta disciplina requiere de mucha concentración y si tú llegas después del horario convenido, probablemente interrumpas alguna meditación o ejercicio de tus compañeros.

2.Utilizar el celular en la clase

Este punto puede resultar un poco obvio, pero seguramente habrá quien sí revise los mensajes que le enviaron durante la clase, lo cual es una muy mala idea, porque hacerlo no te permitirá concentrarte de manera adecuada y te distraerás durante la clase, y peor aún, si no lo tienes en modo silencio, también distraerás a los demás. Así que durante una hora o dos, olvídate del cel.

No llevar contigo lo que necesitas para la clase

Trata de llevar todo lo necesario para tu clase y todo lo que te indique el maestro, para que puedas desempeñarte de manera adecuada, obviamente no podrás trabajar si no llevas tu tapete, lo cual es obvio, pero también deberás llevar otras cosas, como una botella de agua, una toalla pequeña para secar tu sudor, etc. Así que antes de ir a tu clase, preparar todo lo que necesitas y no olvides nada.

Hablar durante la clase

Este punto también resulta un poco obvio, pero es muy importante que no lo hagas. Recuerda que tu clase de yoga es un espacio de meditación y encuentro contigo mismo, no un café para ponerte al día con tus amigas. Respeta ese espacio y a tus compañeros.

No recoger lo que utilizaste al final de la clase

Recoger y limpiar lo que utilizamos, es una regla básica de convivencia, y la clase de yoga no es la excepción. Al final de la clase recoge todas tus cosas, no dejes nada en el salón. Si en la clase te proporcionaron algo, también devuélvelo a su lugar, para que pueda utilizarlo quien tome clases después de ti.

