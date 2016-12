No todos somos artistas del maquillaje ni podemos seguir todos los elaborados pasos que nos enseñan en Youtube, pero sí podemos hacerle caso cuando nos dicen que no es tan buena idea usar un color de base que no va con tu color de piel.

Son sencillos consejos/quejas que tienen los expertos en belleza que puedes seguir para que tengas un look perfecto, y si no perfecto, al menos no te causes arrugas al jalar tu piel cada vez que intentas delinear tu ojo. Mucho cuidado con ése, la piel lisa no es para siempre.

Te dejamos con 5 cosas que los artistas del maquillaje te aconsejan que dejes de hacer.

Usar bronceador para hacer contorno del rostro. Jalar las orillas de los ojos para delinearte. Enchinar tus pestañas después de aplicar rímel. Pintar demasiado tu ceja/crear una ceja que no va de acuerdo a tu rostro. Pintarte con mala luz

