3 cosas que nunca debes mencionar en la primera cita

La primera cita es la oportunidad perfecta para conocer más a esa persona que tanto nos gusta, saber a qué se dedica, cómo piensa, conocer sus gustos, aficiones, pasiones e ideología, pero también es parte del proceso de conquista y enamoramiento, en el cual nos daremos cuenta si tenemos compatibilidad e intereses en común con esa persona. Sin embargo, hay ciertas cosas que es preferible que evitemos mencionar si queremos llegar a una segunda cita.

Te decimos cuáles son:

Hacer comentarios acerca de tu ex

Seguramente a ti no te resulta atractivo un chico que todo el tiempo esté hablando de su ex novia, cuando se supone que está interesado en ti. Pues a ellos les ocurre exactamente lo mismo. No querrán volver a salir con una mujer que sigue obsesionada con su ex y los compara todo el tiempo con él.

Defectos

No estamos diciendo que tengas que ocultarlos o aparentar ser alguien que no eres. Nos referimos a que las primeras impresiones son las que cuentan y no es lo más recomendable que muestres tus defectos desde el primer día. Poco a poco él los irá descubriendo, pero deja que lo haga cuando ya haya visto tus cualidades.

Temas sexuales

Si te interesa tener algo serio con ese chico, lo mejor es que vayas con calma y esperes un poco más para llegar al siguiente nivel, por lo que lo ideal es que evites las conversaciones sexuales al principio. De lo contrario, corres el riesgo de que las cosas sólo se queden en una noche.

