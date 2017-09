Una de esas noches, de sorpresa y de entrada del otoño, por la televisión proyectaron la película “Klute”, dirigida por Alan J. Pakula con Jane Fonda, Donald Sutherland, Roy Scheider entre otros célebres protagonistas. Es un policía que investiga la desaparición de un amigo suyo y cuenta con el apoyo de una prostituta. Jane Fonda interpreta a una muchacha que aspiraba ser actriz, no la llamaban para protagonizar personajes, y para sobrevivir tenía que prostituirse. Pero ella iba a un psiquiatra y continuaba con sus clases de interpretación. En un momento de la película la psiquiatra le pregunta por qué se dedica a salir con hombres. Ella la mira y le responde, es que con ellos interpreto, les hago vivir fantasías, le respondió. Esas palabras me remitieron a la época en que en el teatro se interpretaban con mascaras – en el fondo una máscara es el antifaz del actor que interpreta un personaje. ¿Quiénes vivían esas fantasías?, ¿ella?, ¿los hombres que iban a la cama con ella?, ¿Qué tipo de fantasías vivían ambos?, ¿ella se metía en la piel de muchos personajes?, ¿ellos también interpretaban?, ¿vivían una impostura? Uno de sus clientes disfrutaba simplemente viéndola, un consumado voyeur, ¿acaso voyeur no somos todos?, ¿es la muestra de la diversidad moral de nuestras sociedades occidentales? Esa respuesta me llamó la atención porque demuestra que tiene muchos mimbres y sinfín de preguntas y respuestas. Es como ponerse el traje de un personaje ¿y si nos queda corto o muy largo el traje? Como casi todos nos trajeamos en nuestras vidas diarias. Nos ponemos un traje e interpretamos socialmente, supongo que el atavío de padre o de madre será uno de los más difíciles socialmente que interpretar ¿saben cuál es el norte en estos tiempos huérfanos?, ¿no se produce acaso un disloque entre los que piensan que debe ser y el mundo líquido que vivimos? Curiosamente, a través de este personaje que interpretamos vivimos, amamos, nos desamoramos, sentimos alegrías y penas. Lo peligroso es cuando el personaje absorbe o devora a la persona hasta mutarla en personaje. Ahí se produce un cortocircuito de dimensiones descomunales. Nos alienamos.

